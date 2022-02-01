Ташкент, 1 февраля, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Узбекистан последовательно расширяет двустороннее экономическое сотрудничество с Индией во многих сферах, включая реализацию совестных инвестиционных проектов и подготовку специалистов в сфере информационных технологий. Об этом ИА REGNUM сообщили в Центре экономических исследований и реформ (ЦЭИР) при администрации президента Узбекистана.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Узбекистан

«С учетом имеющегося у Индии потенциала и перспектив для ускоренного экономического развития, Узбекистан заинтересован в развитии экономического и инвестиционного сотрудничества с Индией в различных сферах экономики, особенно в которых она добилась значительных успехов», — отметили в центре.

В ЦЭИР сообщили, что в настоящее время в Узбекистане при участии индийского капитала реализуются ряд инвестиционных проектов на сумму порядка 700 миллионов долларов в сферах инфраструктурного развития, туризма и фармацевтической отрасли.

«За счет успешного сотрудничества с ведущими компаниями Индии… за последние 4 года количество предприятий в Узбекистане с участием индийского капитала выросло более чем в 3 раза до 400 единиц», — отметил собеседник агентства.

Он сообщил, что в 2022 году планируется подписание с Индией межправительственного «Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций».

«В связи с этим, перспективным направлением экономического сотрудничества с Индией может быть также привлечение индийских инвестиций в создание в Узбекистане совместных предприятий по производству конкурентоспособной продукции для её экспорта на рынки третьих стран», — отметили в ЦЭИР.