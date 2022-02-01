Москва, 1 февраля, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Нисходящая тенденция на криптовалютном рынке, отмеченная в январе, сохраняется и в начале февраля, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский.

Криптовалюта

«Понятное дело, что отдельные активы умудряются демонстрировать позитивную динамику, но, как правило, это низколиквидные монеты, чью цену можно разогнать без особых усилий, но лишь на непродолжительное время.

Если же говорить про крупные проекты, то увереннее всего себя чувствуют протоколы, связанные с все еще хайповыми мета вселенными, играми и NFT, вроде SandBox, Flow, Immutable X и т. д.

Тем не менее, и они склонны терять в стоимости на фоне очередного витка падения BTC.

Главный тренд финансового рынка — снижение аппетита к риску и перевод капитала в надежные инструменты, затрагивает и криптовалюты.

Многие акции технологических компании с небольшой капитализацией, чья стоимость активно росла в 2020—2021 годах, к текущему моменту подешевели на 50−80%, а их графики подозрительно напоминают динамику криптовалют.

От ФРС США ожидают агрессивного ужесточения политики в течение года, так что текущая динамика должна сохраниться надолго.

До тех пор пока у покупателей все еще находятся силы для выкупа монет на просадках, падение котировок будет происходить вялыми темпами.

Причин для смены нисходящей динамики все еще нет, тогда как следующей целью является зона в $16−20 тысяч за BTC», — пояснил эксперт.

Читайте также: Регулирование криптовалют: у Минфина и Центробанка разные приоритеты