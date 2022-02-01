Вашингтон, 1 февраля, 2022, 11:33 — ИА Регнум. США по-прежнему готовы к проведению переговоров с КНДР. Об этом заявил 31 января пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Hispantv.com Джон Кирби

На вопрос о готовности Вашингтона к возможным пускам северокорейских межконтинентальных баллистических ракет Кирби ответил, что Пентагон следит за состоянием американских войск на Корейском полуострове и их боевой готовностью.

Он также пояснил, что не хочет говорить о гипотетических ситуациях в будущем, однако акцентировал внимание на том, что США готовы встретиться с представителями Северной Кореи без каких-либо предварительных условий.

В этот же глава пресс-службы американского Госдепа Нед Прайс заявил, что опасения по поводу возможных запусков северокорейских ракет не являются секретом. Он подчеркнул, что эти опасения также разделяют союзники Вашингтона, среди которых Южная Корея, Япония и страны Индо-Тихоокеанского региона.

Прайс также добавил, что даже при дипломатическом разрешении ситуации США предпримут меры для привлечения Пхеньяна к ответственности.