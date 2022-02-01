Благовещенск, 1 февраля, 2022, 11:49 — ИА Регнум. В Благовещенске многие жители не обратили внимание на введение на одной из улиц одностороннего движения. За 20 минут на улице Краснофлотская, где установлен знак запрета поворота направо, зафиксированы десятки нарушений, сообщил телеканал «Город 24».

Движение запрещено

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Правила проезда по участку дороги поменяли в связи с тем, что движение по узкой улице стало слишком интенсивным. Возникало много аварий, ситуацию усугубляли автомобили, припаркованные на обочине в нарушение правил. Теперь движение по этому участку стало односторонним, но машины продолжают ездить по двум полосам.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сочи местные жители в октябре 2021 года смогли заставить власти города прекратить сомнительный эксперимент с новой схемой движения на участке трассы Адлер — Альпика-Сервис.