Мосул, Ирак, 1 февраля, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Патрульный автомобиль армии Ирака подорвался на мине в ходе антитеррористической операции. Об этом 1 февраля сообщает телеканал Al-Sumariya со ссылкой на источники.

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По данным источников, теракт произошёл в провинции Мосул на севере страны.

«Нападение произошло в районе проведения операций иракской армии по обеспечению безопасности региона Аль-Саххаджи в Мосуле. На пути следования патруля было приведено в действие взрывное устройство», — сообщают источники.

По данным телеканала, в результате нападения двое военнослужащих получили ранения средней степени тяжести. По предварительным данным, за атакой стоит одна из спящих ячеек ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), действующих в этом районе с 2015 года.