Новосибирск, 1 февраля, 2022, 11:33 — ИА Регнум. В Новосибирской области заметно выросла нагрузка на единую регистратуру. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Правительство Новосибирской области Кол-центра службы 124 в Новосибирской области

«Благодаря превентивному решению об увеличении количества операторов, сегодня удаётся без проблем отрабатывать все поступающие от новосибирцев звонки», — уточнили в областной администрации.

По данным властей, нагрузка выросла в 11 раз. Так, за понедельник, 31 января, операторы кол-центров приняли 55 тысяч вызовов, в допандемийный период — 4−6 тысяч.