Москва, 1 февраля, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Рынок криптовалют — это абсолютно ненужная и бессмысленная с точки зрения экономики вещь. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 февраля заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал прогнозы о том, что власти РФ примут решения по криптовалютам в течение месяца.

Криптовалюта +

«Правильным представляется решение, которое на национальном уровне провести невозможно. А именно, полностью ликвидировать весь рынок криптовалют. Потому что это абсолютно ненужная и бессмысленная с точки зрения экономики вещь. Это чистый инструмент финансовых спекуляций, — сказал Колганов. — Но поскольку этот рынок существует в мировом масштабе, закрыться от него невозможно, в него вложены большие средства, он тянет за собой развитие современных информационных технологий (в первую очередь блокчейн), то пытаться на национальном уровне делать вид, что можно что-то запретить и от чего-то отгородиться, бессмысленно. Надо принимать реальность такой, какая она есть. В этом смысле позиция Минфина выглядит правильной — рынок надо регулировать. Тем более что большинство развитых стран склоняются к этому решению».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что власти РФ ещё не понимают, как регулировать рынок криптовалют.