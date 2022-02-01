Ташкент, 1 февраля, 2022, 11:30 — ИА Регнум. По итогам 2021 года товарооборот между Узбекистаном и Индией вырос на 10,3% и составил 490 миллионов долларов. Об этом ИА REGNUM сообщили в Центре экономических исследований и реформ (ЦЭИР) при администрации президента Узбекистана.

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«Экспорт (Узбекистана) вырос на 36,8% до 29 миллионов долларов, импорт на 9% — до 460,1 миллионов долларов, выросло также отрицательное сальдо до 432 миллионов долларов», — сообщили в центре.

Отмечается, что во взаимной торговле Узбекистана с Индией имеется значительный дисбаланс, например в 2019 году объем экспорта товаров из Узбекистана в Индию был в 13 раз меньше объема импорта, в 2020 году данный разрыв составил почти в 20 раз, а по итогам 2021 года — в 16 раз.

«В связи с этим, стоит задача наращивать объемы товарооборота с Индией не столько за счет роста импорта, сколько за счет значительного увеличения объемов экспорта в Индию», — подчеркнули в центре.

Отмечается, что в общем экспорте Узбекистана в Индию в 2019 году основную долю (более 60%) составил экспорт услуг (воздушного транспорта и поездки), которые в 2020 году в связи с пандемией сократились, что привело к снижению объемов общего экспорта. В 2021 году в структуре общего экспорта доля услуг составила 35%, продовольственные товары (в основном овощи бобовые) — 23%, «машины и оборудование» (части и комплектующие) — 19% и текстильное сырья (шелк сырец, пряжа) — 16% и другие.

Импорт товаров в Узбекистан из Индии растет в основном за счет роста закупок «фармацевтической продукции», доля которой в импорте в 2021 году составила более 70%, остальная часть приходится на «машины и оборудование» — 16%, продовольственные товары (в основном специи, семена) — 4% и другие.

«Вместе с тем, анализ индийского рынка показывает, что имеется возможность наращивать поставки на индийский рынок продовольственных товаров, продукцию легкой, кожевенно-обувной, химической, электротехнической промышленности, машиностроения, изделий из пластмассы и резины», — отметили в ЦЭИР.

Возможно также увеличение экспорта в Индию минеральных удобрений, медной продукции, пластмасс и изделий из них, кожевенно-обувной продукции, которую Индия ежегодно импортирует на сумму около 400 миллионов долларов.