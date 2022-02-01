1 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что президент США Джо Байден уведомит Конгресс о своём намерении предоставить Катару статус основного союзника вне блока НАТО.

Мирослава Романенко, , 15:15 — REGNUM Президент США Джо Байден уведомит Конгресс о своём намерении предоставить Катару статус основного союзника вне НАТО. Об этом американский лидер заявил 31 января в ходе встречи с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я уведомлю Конгресс о том, что внесу Катар в перечень основных союзников вне блока НАТО, отразив тем самым всю важность наших отношений», — сказал президент США.

Байден также считает Катар «верным другом и надёжным, понимающим партнером».

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Новость обсудили в украинских телеграм-каналах VESTI, «Наглый», «Полуев-live» и «Бородатая бабушка». Многие напомнили, что ранее Украина претендовала на предоставление данного статуса. Также были и те, кто отметил, что данный статус также ранее был предоставлен и Афганистану.

«Эй, а как же Украина? Напомним, что первое обращение к США за получением данного статуса было принято Верховной радой еще в 2017 году и не возымело никаких последствий. До августа 2021 года позицию главного союзника США вне НАТО занимал Афганистан. С тех пор она была вакантна, что вызвало в ВР (Верховной раде — М. Р.) Украины дискуссии о необходимости повторного обращения к США по данному вопросу. Однако теперь это уже не имеет никакого значения», — сообщает телеграм-канал VESTI.

«От слуг (депутатов фракции «Слуга народа» — М. Р.) ещё не было предложения переименовать Украину в Катар?» — иронизирует автор телеграм-канала «Наглый» украинский журналист Максим Назаров.

Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани и президент США Джо Байден © twitter @POTUS (Официальный твиттер Джо Байдена)

«А Катару это на кой? Ну… [американцам] понятно на кой — нефти шаровой хотят!.. Положили глаз на ресурсы Катара и предлагают стекляшки!» — написала Ульяна.

«Там газ в основном. Им газовый рычаг нужен», — ответил Ульяне Герман.

«Теперь 20 лет Катар будут грабить?» — задалась вопросом Natalya P., видимо, проводя параллели с Афганистаном.

«Не грабить, а партнерствовать», — пошутил Rodion, отвечая ей (Natalya P.)

«Афганистан уже побывал в этом статусе… Их лучше иметь в статусе основного противника, чем с ними дружить», — написал Михаил С.

«Да как так-то?! Байден же обещал сделать любимой женой Украину!» — пошутил Роман.

«Украину разграбили, надо теперь Катар попробовать», — также шутит Эльфик.

«В Катаре слишком хорошо жилось, видимо. Надо испортить», — с сарказмом добавила Лера Н.

«Афганистан тоже был основным союзником США вне НАТО, прощай, Катар, Украине приготовиться!» — иронизирует один из участников обсуждения.

Американские солдаты покидают Афганистан (сс) Master Sgt. Alexander Burnett

«Он (Байден — М. Р.) хотел сказать [это] Украине, но опять то ли устал, то ли не мог выговорить нашу страну. А так он в душе с нами, ну и немножко с Катаром. Ведь Катар «граничит» с Украиной с юга. Кто не верит, тот может посмотреть на глобус Америки», — пошутил Alx Er.

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