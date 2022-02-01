Уфа, 1 февраля, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Более одного миллиона квадратных метров жилья было введено в эксплуатацию в 2021 году в Уфе. Об этом 1 февраля сообщает пресс-служба городской администрации.

Строительство жилья

Данный вопрос был рассмотрен на совещании в администрации города. Отмечается, что в прошлом году в Уфе были перевыполнены показатели регионального проекта «Жильё Республики Башкортостан». Так, в городе в 2021 году в эксплуатацию было введено 1 миллион 262 тысячи квадратных метров жилья, в том числе 918 тысяч квадратных метров многоэтажного жилья. Уфа обеспечивает 42% от планируемого ввода жилья в целом по Башкирии.

«Данные результаты ввода позволили с опережением достичь показателя обеспеченности населения жильем до уровня 26,29 кв. м на одного жителя Уфы», — приводит пресс-служба слова заместителя главы администрации Уфы Кирилла Чистякова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе 25 обманутых дольщиков получили ключи от своих квартир.