Сигареты, презервативы, бутылка с «водкой», стаканчики с «пивом», порошок «под кокаин», шприцы с «кровью», сатанинская пентаграмма, окровавленная свиная голова и отборный мат-перемат. Всё это — «творчество» воспитанников элитного калининградского лицея №49.

Цитата из к/ф «Класс». Реж. Ильмар Рааг. 2007. Эстония Веселье

Кричащую историю «посвящения в лицеисты» осветили всевозможные СМИ, но, к сожалению, некоторые уклонились от ключевой темы, направив свой корреспондентский пар на размышлизмы о неких интригах против директора лицея.

Ключевая же тема, которая ревмя ревёт и бьёт в набат, осталась за кадром либо в лучшем случае сведена к ухмылочной оценке — ну, дети же, с кем не бывает. Предлагаю расставить конкретные акценты.

Первое. Как отец 14-летней школьницы абсолютно не согласен с объяснением директора и педагогов 49-го лицея о том, что чтобы «показать тщетность субкультур», необходимо понарошку окунуться в них. Это не то что ложный, но чисто дьявольский мотив.

Даже я, воспитанный на излёте Советского государства, а уважаемая директор лицея тем паче, вспоминаю, как мои родители в семейном праздничном кругу запрещали нам наливать в рюмки компот и чокаться со взрослыми. Безобиднейшая, казалось, шалость, но мои папа и мама, не обладающие высшим образованием, понимали, что так делать нельзя. Что это — как ни выкручивайся — пропаганда пьянства и, как следствие, безответственного образа жизни.

Цитата из к/ф «Все умрут, а я останусь». Реж. Валерия Гай Германика. 2008. Россия Во дворе

Я сейчас говорю прописные истины, но это надо сделать, раз «элитный» педколлектив не понимает. Да, все мы осознаём, что алкоголь, курение и прочие бичи общества так или иначе встретятся на пути наших детей, но крайне важно, чтобы первое знакомство со скверной исходило не от родителей или учителей, которых ты любишь и доверяешь, а от инородной среды. Не родной. Это могут быть сверстники, улица, интернет и прочее. Но родители не должны стать соучастниками грехов своих детей. От родителя тире учителя должно идти только созидательное.

Западный мир так не думает. Уже в европрессе можно встретить совершенно богомерзкие рассуждения о том, что мамы могут знакомить дочерей с первым сексом, желательно, чтобы это было вместе. Под маркой — зачем этот процесс пускать на самотёк? При этом Запад понимает, что Россия — единственная империя семейного типа и в глобальном, и локальном (человеческом) смысле. Поэтому нас стремятся разрушить, внедряя культ плоти и вытесняя дерзость духа.

Второе. Очевидно, что калининградское посвящение в лицеисты — это калька с подобных по кощунству студенческих посвящений в Штатах. Наберите в интернете, как проходят посвящения в колледжах и университетах США — ваши волосы дыбом встанут. Все они завязаны на самых низменных чувствах — на половом инстинкте.

Вот лишь некоторые. В Гарварде студенты и студентки полностью раздеваются для трехминутного спринта через двор университета. В Йельском университете на студентов, лежащих голышом в гробах, мочатся, а затем заставляют пить кровь из черепа. Есть и «безобидные» варианты посвящения — например, извиняюсь, «сиськомер», когда школьницы раздеваются в подвале и выстраиваются по размеру груди.

Вся это вакханалия стала традицией американских учреждений образования, и теперь нас, диаметрально противоположную по менталитету нацию, пытаются вовлечь в эту бесовщину. В этом плане показательна речь старшеклассника лицея №49 — героя «посвящения», которого цитирует «Комсомолка-Калининград»:

«Ну, представьте, что будет, если посвящение провести в виде торжественной линейки? Это, может, и здорово, но молодому поколению не интересно абсолютно».

Юный русский человек уже физически не понимает, что понятие «посвящение» — это от слова «святой», то есть, если убрать религиозный контекст, то, где есть место возвышенности, приверженности высоким идеалам. Кто, как не педагоги должны и обязаны донести эти мысли школьнику?

Третье. Вдруг педагоги опять не ведают, докладываю, что подобные «посвящения» — это не что иное, как отсыл к инициациям — совершенно языческой, сиречь антихристианской традиции псевдорелигиозных мистерий. Причем самой их похабной версии — ритуалам инициации подростков (опять же почитайте, что творили и творят язычники из племен со своими детьми при «посвящениях»).

Цитата из к/ф «Класс коррекции». Реж. Иван Твердовский. 2014. Россия Общение

В этом случае школа сознательно толкает своих учеников от веры в Бога. Это уже сатанизм в чистом виде. Вообще хочется спросить педагогический коллектив 49-го лицея, вы думали о религиозных чувствах родителей, исповедующих православие, не говоря уже о мусульманстве (для мусульман свиная голова — это предельно серьёзное оскорбление).

Вытеснение христианских ценностей языческими — это классический приём Запада в современной России. Через подобные развлекательные формы можно легко и непринуждённо стереть понятия о чести, совести, Родине, превратив школьника в потребительский пылесос.

Пока же 49-й лицей, в 2015 году вошедший в ТОП-500 лучших школ России, из кожи вон лезет, чтобы заражать детей разрушительными вирусами больного западного мира. В этой ситуации здоровая реакция прокуратуры и мэрии Калининграда достойна уважения. За души детей боремся.