Екатеринбург, 1 февраля, 2022, 11:25 — ИА Регнум. В аэропорту Екатеринбурга обновят международный терминал к началу Универсиады в 2023 году. На реконструкцию готовы потратить 6,7 млрд рублей. Из федерального бюджета выделят 1,6 млрд рублей. Частный инвестиции составят 5 млрд. Об этом сообщил директор ПАО «Аэропорт Кольцово» Александр Пастухов.

Wikiwand.com Аэропорт Кольцово

В аэропорту увеличат количество пропускных кабинок через государственную границу. На данный момент их 30. После реконструкции появятся еще 100. Возрастет и пропускная способность аэропорта. Зона трансфера сможет одновременно принимать 520 человек.

Пассажиропоток международного увеличится до 2,5 тысяч человек в час. В том числе это позволит беспрепятственно принять всех спортсменов и болельщиков во время Универсиады-2023.

Изменения коснуться и привокзальной площади. Она увеличится на 14 тысяч квадратных метров. Работы планируют завершить в третьем квартале 2023 года. Сейчас проходит выбор подрядчика, который выполнит разработку документации.