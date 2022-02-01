Санкт-Петербург, 1 февраля, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Художественный руководитель и главный дирижёр заслуженного коллектива России академического симфонического оркестра филармонии, художественный руководитель филармонии имени Д.Д. Шостаковича Юрий Темирканов покидает свой пост. Об этом 1 февраля сообщили в учреждении культуры.

Philharmonia.spb.ru Юрий Темирканов

83-летний Юрий Темирканов с 1988 года является художественным руководителем и главным дирижером Заслуженного коллектива России (ЗКР), академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии. Место Темирканова занял его заместитель, народный артист России, 65-летний Николай Алексеев.

Алексеев с 2000 года является дирижером ЗКР. В разные годы он руководил Ульяновским симфоническим оркестром, Загребским филармоническим оркестром (Хорватия). В 2001—2010 годах возглавлял Эстонский национальный симфонический оркестр. Николай Алексеев также был главным приглашенным дирижером Большого театра России.