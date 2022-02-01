Нью-Йорк, США, 1 февраля, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Россия призывает ливийские стороны воспользоваться продлением в стране миссии ООН, чтобы провести президентские и парламентские выборы. Об этом заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева заявила в ходе выступления на заседании Совета Безопасности.

David Stanley Ливия

Она отметила, что Россия проголосовала за проект резолюции Совбеза, который продлевает до 30 апреля 2022 года мандат Миссии ООН по поддержке в Ливии. Российская сторона убеждена, что комплексное мирное урегулирование ливийского кризиса под эгидой ООН не имеет альтернативы.

«Призываем всех ливийских игроков воспользоваться единогласной поддержкой Совета Безопасности, чтобы при содействии Миссии ООН преодолеть накопившиеся разногласия, определить сроки и провести президентские и парламентские выборы, чтобы общими усилиями открыть новую страницу в истории», — заявила Евстигнеева.

Она добавила, что ещё три месяца работы миссии позволят отреагировать на развитие ситуации в стране в предвыборный период. Восстановить полноценное функционирование миссии поможет назначение её главы, а это обязанность генерального секретаря ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, президентские выборы в Ливии должны были состояться 24 декабря 2021 года, однако их перенесли на неопределённый срок.

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