Москва, 1 февраля, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Легализация криптовалют в России чревата рядом негативных последствий. Об этом 1 февраля заявил председатель совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Криптовалюта

По мнению эксперта, при таком развитии событий существует риск того, что через криптовалюту будут «отмывать» незаконно полученные доходы.

«Это будет путь легализации всех криптоактивов. Возможно, из нашей страны сделают большую отмывочную контору. Сейчас активы криптобирж оценивают в 2 трлн долларов», — сказал Клименко.