Каменск-Уральский, Свердловская область, 1 февраля, 2022, 11:23 — ИА Регнум. В Каменске-Уральском Свердловской области провели проверку из-за принудительной высадки несовершеннолетнего из автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Цитата из к/ф «Брат». Реж. Алексей Балабанов. 1997. Россия Кондуктор и пассажир

Инцидент произошел 26 ноября 2021 года в автобусе маршрута №2. У несовершеннолетнего свердловчанина не оказалось денег, чтобы оплатить проезд. Тогда кондуктор выставил ребенка из автобуса.

Отметим, согласно законодательству, пассажир обязан подтвердить факт оплаты проезда или покинуть транспортное средство. Однако это требование не распространяется на лиц, не достигших 16 лет и находящихся без сопровождения взрослых.

По результатам проверки кондуктора привлекли к административной ответственности. Он получил штраф в размере пяти тысяч рублей. Руководству перевозчика внесли представление об устранении нарушений закона.