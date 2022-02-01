Кострома, 1 февраля, 2022, 11:32 — ИА Регнум. В Костромской области коронавирус выявили у 439 человек. Об этом сообщает администрация региона. С начала месяца количество заражений выросло в 11 раз. В начале января область не превышала планку в 30−40 инфицированных в сутки.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

Рекорд по заболеваемости обновляется на протяжении недели, начиная с 25 января. Тогда COVID-19 диагностировали у 234 человек. Стоит отметить, что количество госпитализированных в «красные зоны» в крайне тяжёлом и среднетяжёлом состоянии растёт не так быстро.

Если 10 января в ковид-стационарах лежали 166 костромичей, то 24 января в больницы определили в 2 раза большей пациентов — 341 человека. Уточнить количество людей, находящихся на домашнем лечении, Роспотребнадзор и департамент здравоохранения Костромской области оказались не в состоянии.