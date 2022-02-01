Бухарест, 1 февраля, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Правительство Румынии одобрило новый проект поправок к правилам дорожного движения, который вступит в силу с 20 февраля нынешнего года. Об этом 1 февраля сообщает Румынское телевидение.

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Согласно официальной информации, документ предусматривает кардинальные изменения в систему штрафов за вождение в нетрезвом виде, а также регулирует отношения между владельцем транспортного средства и пользователем автомобиля.

Отныне каждый гражданин, выписывающий доверенность на свою машину третьему лицу, обязан поставить об этом в известность представителей дорожной инспекции. Кроме того, автовладелец обязан заявить в полицию, если его автомашиной пользовался человек, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. В противном случае «доверителя» ждет штраф в размере до 14 500 леев ($3 302).

«Новые меры позволят в значительной степени дисциплинировать водителей и резко сократить количество дорожно-транспортных происшествий в стране», — говорится в документе МВД Румынии.