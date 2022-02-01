Начальника колонии в Ульяновске подозревают в коррупции
Ульяновск, 1 февраля, 2022, 11:18 — ИА Регнум. В Ульяновске перед судом по обвинению в получении взятки предстанет начальник исправительной колонии. Об этом сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.
Под уголовное преследование попал начальник исправительной колонии № 8 УФСИН России по региону. По данным правоохранителей, 21 октября 2021 года он получил взятку в виде наручных часов марки Tissot стоимостью 52 тыс. рублей.
«За незаконные действия по смягчению условий отбывания наказания осуждённому», — говорится в сообщении.
Следствие считает, что часы были переданы в административном здании колонии.
Обвинение предъявлено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). Материалы дела переданы в суд.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году фигурантом уголовного дела по факту получения взяток стал сотрудник дорожно-патрульной службы в Ульяновской области. Следствие полагает, что незаконное вознаграждение предназначалось за несоставление протокола за управление в пьяном виде.
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