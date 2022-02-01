Москва, 1 февраля, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Сбербанк продлил действие минимальной ставки — от 0,1% годовых — по государственной программе «Дальневосточная ипотека» до 28 февраля. Ранее планировалось, что акция завершится 31 января. Базовая ставка по данной программе составляет 1% годовых.

Fishki.net Ипотека

Как напомнили в пресс-службе кредитного учреждения, ипотека по сниженной ставке предоставляется на покупку жилой недвижимости на первичном рынке, а также на вторичное жильё у юридического или физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, на сельских территориях и моногородах в Дальневосточногл ФО.

«Дальневосточная ипотека» продолжает демонстрировать высокую востребованность, ведь акция позволяет приобрести жильё в кредит по беспрецедентно низкой ставке, отметил вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Николай Васёв. — Поэтому мы приняли решение о продлении акции ещё на месяц. Думаю, что для молодых семей, проживающих в сельской местности или моногородах Дальнего Востока, это уникальная возможность решить жилищный вопрос, которой обязательно нужно воспользоваться».

Льготный кредит по программе «Дальневосточная ипотека» могут получить семьи, в которых возраст обоих супругов не превышает 36 лет, либо граждане до 36 лет, не состоящие в браке и имеющие ребёнка, возраст которого не превышает 19 лет. Максимальная сумма кредита — 6 млн рублей, первоначальный взнос — от 15%.По ставке от 0,1% кредит «Дальневосточная ипотека» предоставляется на покупку объекта недвижимости на первичном рынке на всей территории ДФО, а также готового жилья на сельских территориях и в моногородах ДФО.