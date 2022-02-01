Сбер продлил ставку 0,1% по «Дальневосточной ипотеке»
Москва, 1 февраля, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Сбербанк продлил действие минимальной ставки — от 0,1% годовых — по государственной программе «Дальневосточная ипотека» до 28 февраля. Ранее планировалось, что акция завершится 31 января. Базовая ставка по данной программе составляет 1% годовых.
Как напомнили в пресс-службе кредитного учреждения, ипотека по сниженной ставке предоставляется на покупку жилой недвижимости на первичном рынке, а также на вторичное жильё у юридического или физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, на сельских территориях и моногородах в Дальневосточногл ФО.
Льготный кредит по программе «Дальневосточная ипотека» могут получить семьи, в которых возраст обоих супругов не превышает 36 лет, либо граждане до 36 лет, не состоящие в браке и имеющие ребёнка, возраст которого не превышает 19 лет. Максимальная сумма кредита — 6 млн рублей, первоначальный взнос — от 15%.По ставке от 0,1% кредит «Дальневосточная ипотека» предоставляется на покупку объекта недвижимости на первичном рынке на всей территории ДФО, а также готового жилья на сельских территориях и в моногородах ДФО.