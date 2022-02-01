Ижевск, 1 февраля, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Удмуртия получит дополнительно 70 млн рублей на борьбу с новой коронавирусной инфекцией. Соответствующий объем средств будет выделен из резервного фонда правительства России, сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Поликлиника

В частности, средства направят на финансовое обеспечение застрахованных по ОМС (обязательное медицинское страхование) лиц с подтвержденным заражением коронавирусом и подозрением на инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, всего на поддержку поликлиник в регионах выделено 7,3 млрд рублей. Данное решение принято в связи с распространением штамма коронавируса «Омикрон».

«Из-за особенностей течения болезни люди чаще обращаются за лечением в поликлиники, основная нагрузка ложится на амбулаторную сеть», — отметил премьер-министр Михаил Мишустин.

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