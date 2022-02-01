Иерусалим, 1 февраля, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Подразделения полиции Израиля оцепили лагерь палестинских беженцев Шуафат в восточном Иерусалиме. Об этом сообщает информационное агентство Quds.

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По данным журналистов, полицейские выдвинулись в район утром во вторник, 1 февраля. Целью полицейской операции стал дом палестинца Абу Шхайдама, который 21 ноября 2021 года совершил нападение на израильских силовиков в одном из районов Восточного Иерусалима и был застрелен ответным огнём.

Полиция применила силу, выгнав жителей дома и перекрыв ближайшие улицы для демонстрантов, которые могли бы попытаться помешать сносу дома.

Журналисты сообщают, что полиция уничтожает внутренние перекрытия здания и имущество жителей. В ближайшее время в район прибудет спецтехника для сноса здания.

Ранее израильский суд отклонил просьбу семьи Шхайдам не сносить дом.