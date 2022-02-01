Мадрид, 1 февраля, 2022, 11:15 — ИА Регнум. За январь 2022 года в Испании появилось 70 000 новых работников. Об этом заявил министр социального обеспечения и миграции Испании Хосе Луис Эскрива, сообщает агентство EFE.

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По его словам, автономное сообщество Кастилия-Ла-Манча создаёт большее и более качественное число рабочих мест.

Эскрива отметил, что в Испании было создано более 400 000 рабочих мест по сравнению с ситуацией до пандемии, причём более половины из них — в частном секторе, и еще около 200 000 — в государственном секторе, прежде всего в здравоохранении и образовании.