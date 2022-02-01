Рыбинск, Ярославская область, 1 февраля, 2022, 11:27 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области за насилие в отношении представителя власти будут судить водителя, который провёз полицейского по проезжей части. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета России по Ярославской области.

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Происшествие произошло в августе 2021 года в деревне Милюшино Рыбинского района.

«39-летний старший инспектор ДПС МУ МВД России «Рыбинское» остановил для проверки документов автомашину «Volkswagen Golf», за рулем которой находился обвиняемый, лишенный права управления транспортным средством. На законные требования сотрудника ДПС о предоставлении документов на автомашину злоумышленник ответил отказом, после чего стеклом передней двери зажал руки полицейского, пытавшегося извлечь ключи автомобиля из замка зажигания, резко начал движение вперед и провез мужчину около 7 метров по проезжей части. Потерпевшему была причинена закрытая тупая травма левой руки», — приводит детали случившегося пресс-служба СКР по Ярославской области.

Сейчас дело передано в суд для рассмотрения по существу.