Вашингтон, 1 февраля, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Голодовку объявил Джейк Лэнг, который отбывает тюремное заключение по делу о незаконном проникновении в Капитолий США 6 января 2021 года. Об этом 28 января сообщил сайт The Gateway Pundit.

(сс) Tyler Merbler Штурм Капитолия США

Как рассказал изданию осужденный, им с 24 января объявлена голодовка до того момента, пока сотрудники полиции Капитолия лейтенант Майк Берд и Лила Моррис не будут арестованы за убийство участников протестов Эшли Бэббита и Розанны Бойланд.

«Я публикую список требований голодовки. Самое главное, что касается Розанны Бойланд и Эшли Бэббит. Их убийц нужно привлечь к ответственности и предъявить им обвинение… Если мы не встанем на защиту этих погибших храбрых патриотов, все будет напрасно», — сказал Лэнг.

Кроме того, он рассказал, что в ходе слушаний по его делу в Вашингтоне (округ Колумбия) намерен показать документы о своем аресте, а также о том, что произошло в тот день у Капитолия на самом деле.

При этом указывается, что также Лэнг требует освободить всех арестованных участников протестов около Капитолия в январе минувшего года, которым не выдвинуты обвинения в насильственных преступлениях.

«Американцы устали от двухуровневой системы правосудия, в которой поджигатели BLM, убивающие людей во время протестов, остаются на свободе, а сторонники Трампа задерживаются на неопределенный срок за то, что они стояли у Капитолия США», — добавил заключенный.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 декабря экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае его переизбрания президентом в 2024 году он помилует людей, обвиненных в уголовных преступлениях за участие в протестах на Капитолийском холме.