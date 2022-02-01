Москва, , 11:13 — REGNUM В России значительно увеличилось количество жалоб граждан на действия недобросовестных брокеров. Всплеск жалоб зафиксировали эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ), пишет 1 февраля «КоммерсантЪ».

Брокер Цитата из х/ф «Волк с Уолл-стрит». Реж. Мартин Скорсезе. 2013. США

По данным ОНФ, в 2021 году граждане подали более 2,45 тыс. жалоб на недобросовестную деятельность по продаже услуг по инвестициям в ценные бумаги и игре на бирже. Ущерб от деятельности лжеброкеров составил порядка 2 млрд руб., или более 522 тыс. руб. на одного пострадавшего.

Чаще всего мошенники связываются с жертвами по телефону (51%), через рекламу (26%) или сайты (7%), в соцсетях (5%), на сайтах объявлений или знакомств (4%). Правозащитники отмечают низкий уровень финансовой грамотности населения РФ, поэтому предлагают создать межведомственную группу для решения данной проблемы.

ИА REGNUM ранее сообщало, сайты с предложениями по проверке брокеров, советы в закрытых Telegram-каналах, звонки якобы от сотрудников Мосбиржи — всё это распространенные схемы обмана физлиц-инвесторов.

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