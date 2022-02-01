Тбилиси, , 11:12 — REGNUM Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заразился коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба грузинского правительства.

Ираклий Гарибашвили © ЕРА:JULIEN WARNAND

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Сообщается, что премьер-министр чувствует себя хорошо и перешёл на дистанционный режим работы. SARS-CoV-2 у него выявили в ходе планового тестирования.

В пресс-службе подчеркнули, что Гарибашвили ранее прошёл полный курс вакцинации от COVID-19. В настоящее время в Грузии при выявлении коронавируса необходимо пробыть в изоляции восемь дней.

Стоит отметить, что Гарибашвили уже заражался коронавирусом в апреле 2021 года. Он тогда уже был привит от COVID-19.

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