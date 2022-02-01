Лос-Анджелес, США, , 11:12 — REGNUM Американская актриса Вупи Голдберг обратилась к подписчикам с извинениями относительно своих слов о Холокосте. Она написала пост в историях личного Instagram-аккаунта 1 февраля.

Вупи Голдберг в фильме «Привидение» Кадр из фильма «Привидение»

Дело в том, что в эфире шоу The View телеканала ABC актриса сказала, что Холокост — «это не про расу», а евреи и нацисты — «две группы белых людей», которые «так относились друг к другу». Данное заявление Голдберг вызвало волну критики в Сети — комментаторы стали упрекать её в искажении исторических фактов.

Голдберг в своём посте извинилась перед теми, чьи чувства задела. Она также объяснила, в чём совершила неточность: «Я сказала, что Холокост — «это не про расу, а про бесчеловечность одних по отношению к другим. Я должна была сказать, что это и про то, и про другое», — написала она.

ИА REGNUM напоминает, что Вупи Голдберг (настоящее имя — Кэри Джонсон) — американская актриса, комедиантка, писательница, продюсер и телеведущая. Она является одной из самых ярких актрис Голливуда 80-х — 90-х годов — Голдберг известна своими ролями в фильмах «Действуй, сестра», «Привидение» и других.

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