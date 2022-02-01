Новосибирск, 1 февраля, 2022, 11:14 — ИА Регнум. На тушение пожара в зимнике для птиц Новосибирского зоопарка у пожарных ушло около 25 минут. Деревянная постройка полностью сгорела, погибли 26 птиц.

76.mchs.gov.ru Пожар

«К возгоранию привёл аварийный режим работы электрообогревателя в питомнике», — уточнил редакции «Вести Новосибирск» старший дознаватель отдела дознания регионального управления МЧС РФ, старший лейтенант внутренней службы Иван Данилко.

Напомним, что ранее стало известно, что с 30 на 31 января в Новосибирском зоопарке загорелся зимник для птиц.