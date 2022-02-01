Волжский, Волгоградская область, 1 февраля, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Приговор руководителю финансовой пирамиды, обманувшей граждан на сумму почти 24 млн рублей, вынес Волжский городской суд Волгоградской области, сообщили 1 февраля в Генеральной прокуратуре РФ.

Admkrai.krasnodar.ru Финансовая пирамида

Местная жительница с декабря 2011 года по декабрь 2014 года предлагала своим знакомым выгодные операции с ценными бумагами на фондовом рынке. Женщина гарантировала выплату высоких процентов, однако фактически привлечение денежных средств проходило по схеме финансовой пирамиды. От действий 52-летней осуждённой пострадал 21 человек, общий ущерб составил почти 24 млн рублей.

Суд назначил женщине четыре года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу ещё не вступил.