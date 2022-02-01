Благовещенск, 1 февраля, 2022, 11:20 — ИА Регнум. В Амурской области идёт ревакцинация в социальных учреждениях стационарного типа, повторно прививки от коронавируса поставили 85% проживающих в госучреждениях. Всего вакцинировано 90% людей из 33 соцобъектов с постоянным проживанием, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 февраля в пресс-службе правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным управления Роспотребнадзора области, в Приамурье зафиксирован рост уровня заболеваемости COVID-19. За сутки заразились 175 человек (днём ранее — 162). Уровень прироста количества новых случаев заражения коронавирусом составил 0,3%. С пневмонией болеют 12% инфицированных.

Как сообщало ИА REGNUM, за неделю в Амурской области доля пациентов, болеющих COVID-19 с пневмонией, снизилась до 19,8% (было 28,9%). Коронавирус в регионе стали выявлять на 5,9% реже.