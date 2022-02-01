Уфа, 1 февраля, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Состав «Ласточка» планируют запустить на маршрутах Уфа — Магнитогорск — Сибай и Уфа — Айгир в Башкирии. Об этом сообщил начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев на выездном совещании с главой Башкирии Радием Хабировым.

Дарья Драй ИА REGNUM Пригородный поезд «Ласточка»

Дмитриев заявил, что Башкирия является надёжным партнером «Российских железных дорог».

«Так, объём перевозок железнодорожным транспортом в Башкирии составил 22,3 млн тонн с ростом к уровню 2020 года на 4,2 процента», — приводит пресс-служба слова Дмитриева, который также отметил, что число пассажиров в пригородном сообщении достигло трех млн человек, что на десять процентов больше, чем в 2020 году.

Отмечается, что для повышения удобства и безопасности перевозок организация намерена запустить новый состав «Ласточка» по маршруту «Западного экспресса».

«Мы также ставим амбициозные задачи запустить «Ласточки» на маршрутах Уфа — Айгир и Уфа — Магнитогорск — Сибай. Этот состав может развивать скорость до 160 км в час», — сообщил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии запустили «Западный экспресс», который соединяет Уфу с посёлком Приютово Белебеевского района.