Пермь, 1 февраля, 2022, 11:20 — ИА Регнум. В Пермском крае антимонопольная служба выдало предписание курорту-двойнику с требованием сменить наименование. Однако компания оспорила решение в суде, но тщетно. Судебная инстанция поддержала УФАС. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

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Теперь лечебно-оздоровительный комплекс «Ключи» должен сменить вывеску. За нарушение Закона о защите конкуренции курорту-двойнику грозит оборотный штраф.

Напомним, ранее в УФАС пожаловалось ЗАО «Курорт Ключи» о недобросовестной конкуренции со стороны ООО ЛОК «Ключи». Заявитель отметил, что его название зарегистрировано в 1992 году, а у конкурента — в 2006 году. Обе организации оказывают услуги санаторно-курортного лечения, в результате одинаковых названий было создано смешение между указанными компаниями.

«Действия ООО ЛОК «Ключи» по регистрации в качестве фирменного наименования обозначения «Ключи», ранее зарегистрированного и используемого ЗАО «Курорт Ключи», а также создание смешения между указанными организациями, дают ему преимущество на рынке санаторно-курортных услуг, позволяющее не совершать материальные и интеллектуальные вложения для разработки и продвижения собственного бренда. Кроме того, действия ООО ЛОК «Ключи» могут причинить заявителю ущерб в виде упущенной выгоды, а также нанести вред его деловой репутации», — сказала о подробностях дела начальник отдела контроля за рекламой и недобросовестной конкуренцией Пермского УФАС России Мария Герасимова.