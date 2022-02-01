Москва, 1 февраля, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Фактически политика государства все последние годы сводиться не к решению проблем граждан и повышению их благосостояния, а к созданию режима наибольшего благоприятствования для застройщиков и банкиров. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 февраля, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Скворечники

«Застройщики и нанятые ими архитекторы-урбанисты рассказывают сказки, что, оказывается, современному человеку вполне достаточно для полноценной жизни восьми квадратных метров. И рапортуют о новых «доступных проектах» в этой сфере, которые они реализуют с одобрения властей. О социальных и главное демографических последствиях жизни в «чуланах» никто не задумывается, ведь им важно заработать здесь и сейчас, а чиновникам — отчитаться о «решении» жилищной проблемы», — отметил Миронов.

По его убеждению, жилье в 8 кв м допустимо лишь в условиях общежития на временной основе, а не в соответствии с санитарными нормами.

В настоящее время в России студии и «однушки» составляют более половины квартир в строящихся домах. По данным экспертов, из 1,9 млн квартир на них приходится 1,01 млн (53%). 7% квартир — менее 25 кв м, с каждым годом средняя площадь уменьшается, это стало заметно после кризиса 2014 года.

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