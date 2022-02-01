Кызыл, , 11:05 — REGNUM В Туве за 12 месяцев 2021 года построено 108,5 тыс. кв. метров жилья, что на 2,2% меньше, чем в 2020 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Красноярскстата.

Новостройка Наталия Николаева © ИА REGNUM

При этом 88,5% квартир (96 тыс. кв. метров) было построено индивидуальными застройщиками. На юридических лиц пришлось лишь 12,5 тыс. кв. метров жилья или 11,5%.

«Организации-застройщики преимущественно возводили 1-этажные и 5-этажные жилые дома — 53,9% общей площади введенных квартир и 43,9% соответственно. Население предпочитает 1-этажные дома», — отметили в службе статистики.

Жители предпочитают строить жильё из дерева — 59,6% от всех домов, тогда как застройщики чаще используют кирпич (51,3%) или блочное строительство (23,7%). Средний размер квартир, построенных населением и юрлицами составил 35,4 и 75,6 кв. метров соответственно.