Черкесск, , 11:04 — REGNUM В Карачаево-Черкесии задержаны подозреваемые в нападении на мужчину в центре города Черкесска 29 января. В результате стрельбы и последующего избиения он попал в больницу. Полиция установила причастных к совершению преступления. Ими оказались двое жителей аула Хурзук в возрасте 27 и 22 лет, сообщили 1 февраля в пресс-службе регионального управления МВД.

Задержание Pixabay.com

Как уточнили в полиции, задержанные дают признательные показания, в том числе назван стрелок, выстреливший в потерпевшего. В настоящее время принимаются меры по обнаружению и изъятию орудия преступления.

Следователи СКР по региону возбудили по факту покушения на человека в центре города Черкесска, совершенное общеопасным способом группой лиц, уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, нападение на жителя Карачаево-Черкесии произошло днем 29 января. Двое братьев, как писали СМИ и соцсети, выстрелили дважды в пострадавшего, а затем стали избивать его бейсбольной битой. С травмами различной степени тяжести он был госпитализирован, а бандиты скрылись. Одной из версий произошедшего назвали кровную месть.

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