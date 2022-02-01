Цхинвал, , 11:04 — REGNUM Транскавказскую магистраль (Транскам), соединяющую Россию и Южную Осетию закрыли для проезда большегрузных машин 1 февраля из-за сильного снегопада. Об этом агентству «Рес» сообщили в пресс-службе МЧС Южной Осетии.

На Транскавказской магистрали 15.mchs.gov.ru

«На Транскаме по обеим сторонам идёт сильный снегопад, дорожные службы не успевают расчищать снежное полотно», — говорится в сообщении.

В ведомстве призывают водителей отказаться от поездок по данному направлению. По предварительным данным, во второй половине дня ограничение могут снять, но это зависит от погодных условий.

Напомним, Транскам — это единственная дорога, соединяющая Россию с Южной Осетией. Зимой трассу из-за непогоды могут перекрывать на несколько дней.