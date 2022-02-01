Чебоксары, , 11:03 — REGNUM В Чебоксарах крытый каток в микрорайоне Новый город, который планировалось построить с привлечением инвестиций в рамках концессионного соглашения, будет строиться за счёт бюджетных средств. Соответствующее распоряжение об отмене конкурса по концессии подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Крытый каток. Проект минспорта Чувашии Cap.ru

31 января признано утратившим распоряжение правительства Чувашии, принятое 27 сентября 2021 года. Речь идёт о концессионном соглашении в отношении строительства крытого катка с искусственным льдом в микрорайоне Новый город в Чебоксарах. Данное решение принималось в прошлом году для «привлечения инвестиций в экономику Чувашской Республики и создания благоприятных условий для развития физической культуры и спорта».

В январе 2022 года минспорт заявил, что открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. В результате чиновники отыграли назад, приняв решение о строительстве крытого катка без участия частного инвестора и с привлечением средств федерального и регионального бюджетов.

В министерстве спорта Чувашии заявляют, что строительство катка планируется начать в 2022 году в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни».

Как сообщало ИА REGNUM, затраты на строительство крытого катка в Новом городе в Чебоксарах оценивались предварительно в 332 млн рублей. Ожидалось, что не менее 199 млн рублей вложит концессионер.