Новосибирск, 1 февраля, 2022, 11:04 — ИА Регнум. В Новосибирском зоопарке с 30 на 31 января загорелся зимник для птиц. Погибли находившиеся внутри несколько павлинов и куры.

Александр Погожев ИА REGNUM Павлин в вольере

«Это не экспозиционный вариант. Это маленькое деревянное помещение, и там находились несколько павлинов и десяток куриц, — рассказали редакции «НГС Новости» в пресс-службе зоопарка. — Насколько нам известно, там произошло короткое замыкание».

В региональном управлении МЧС подтвердили возгорание.