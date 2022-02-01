Москва, , 11:02 — REGNUM Техника в России дорожает, и связано это не только с волатильностью рубля, но и с инфляционными ожиданиями населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 февраля заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

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«Техника дорожает, и связано это не только с волатильностью рубля, но и с инфляционными ожиданиями, заставившими жителей РФ приобретать более активно не только реально необходимые вещи, но и с упреждением и впрок. В конце 2021 года возник дефицит не только новых автомашин, но и значительной части ассортимента бытовой техники и электроники, что, в свою очередь, разогрело спрос, — сказал Цыганов. — Компьютеры и оргтехника часто используется дома для удаленной работы и учебы. Все это стимулирует спрос и, соответственно, формирует вместе с инфляцией тенденции на повышение цен на бытовую технику и электронику, что при сохранении сложившейся ситуации и стабилизации курса рубля может привести к повышению цен до 10−15% к лету».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что цены на электронную технику в РФ вырастут примерно на 10%.

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