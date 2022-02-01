София, 1 февраля, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Несколько человек получили лёгкие травмы в результате сильного пожара, произошедшего в ночь на 1 февраля в одной из психиатрических клиник столицы Болгарии Софии. Об этом 1 февраля сообщает БТВ.

Dave Hogg Пожар

Согласно официальной информации, возгорание произошло в центральном корпусе Государственной больницы им. Святого Ивана Рильского.

По некоторым данным, некий пациент попытался зажечь свечу в условиях общего отключения электроэнергии. В результате загорелись матрасы и постельное белье, огонь быстро перекинулся на соседние палаты.

Жертв нет. Для полного устранения пожара огнеборцам понадобилось несколько часов.

Ведется следствие.