Семикаракорский район, , 11:01 — REGNUM В Семикаракорском районе Ростовской области перед судом предстанет начальник отделения почтовой связи на хуторе Слободском. Женщину обвиняют в присвоении денег, сообщили ИА REGNUM в донской прокуратуре.

Отделение почтовой связи Prokuror-kaluga.ru

Следователи полагают, что женщина в июне-июле 2021 года украла из кассы деньги, поступившие в качестве платежей за оказанные населению услуги. Сумма хищений превысила 320 тыс. рублей

В ходе предварительного следствия сотрудница почты возместила указанную сумму.

Материалы уголовного дела о присвоении имущества в крупном размере направлены в суд.