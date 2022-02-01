Москва, 1 февраля, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Сбербанк провёл технологические учения, в ходе которых смоделировал отключение от иностранного программного обеспечения и электроники, включая Microsoft, Nvidia, VMware, SAP, Oracle и Intel. Об этом со ссылкой на источники в правительстве и на рынке вычислительной техники 1 февраля сообщил «Коммерсантъ».

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Сбербанк

Уточнятся, что поводом для проверки, прошедшей на прошлой неделе, стали сообщения о том, что США предупредили американских производителей микросхем о возможном запрете экспорта их продукции в случае вторжения России на Украину.

Собеседник издания отметил, что банк планирует масштабную закупку серверов и систем хранения данных, пишет газета. Также отмечается, что эти сообщения вызывают беспокойство и в правительстве РФ. Источник газеты сообщил, что российские власти рассматривают возможные сценарии на случай ограничения поставок микроэлектроники и отключения предприятий страны от поддержки зарубежного программного обеспечения.

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В Сбербанке, а также других крупных финансовых организациях не ответили на вопросы издания о прошедших учениях. В Nvidia не стали комментировать ситуацию, указав, что деятельность компании находится вне политики. В Минцифры РФ пояснили, что для бизнеса анализ устойчивости ИТ-инфраструктуры и оценка возможных рисков — «это стандартная практика».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США не исключают варианта отключения России от международной системы банковских платежей SWIFT в случае, если кризисная ситуация вокруг Украины продолжит развиваться. Она отметила, что американское правительство продолжает консультации со своими союзниками и партнерами по указному вопросу.