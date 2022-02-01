Киев, , 10:59 — REGNUM На юге Украины были проведены учения и тренировки по боевой готовности украинских военно-морских сил. Об этом 1 февраля сообщает пресс-служба главного управления разведки минобороны страны на своей странице в соцсети Facebook.

ВМС Украины Ministry of Defense of Ukraine

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«На юге Украины проведен плановый комплекс учений и тренировок по боевой готовности военно-морских сил ВС Украины», — говорится в сообщении и уточняется, что указанные маневры были проведены во взаимодействии с подразделениями воздушных сил ВС Украины.

Кроме того, отмечается, что в ходе учений их участниками была проведена проверка готовности к реагированию на кризисные ситуации, а также отработка совместных действий корабельных, береговых и воздушных сил.

При этом отмечается, что в маневрах также были задействованы разведчики военно-морских сил ВСУ. Помимо этого, указывается, что в учениях принимали участие корабельно-катерные тактические группы, самолеты, вертолеты и подразделения артиллерии и морской пехоты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее для проведения плановых военно-морских учений со стрельбами на полигонах боевой подготовки в акватории Японского и Охотского морей вышли около 20 кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России.