Москва, , 10:58 — REGNUM В РФ не ожидается радикального скачка цен на молоко и молочную продукцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 февраля заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

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«Постепенный рост цен на молоко и молочную продукцию в 2022 году вполне ожидаем, хотя и не ожидается радикального скачка. Меры Минсельхоза России позволили снизить влияние инфляции и добиться стабилизации за счет внутренних ресурсов производителей, повышения эффективности их бизнес-процессов, мер государственной поддержки, но также и за счет снижения маржинальности бизнеса, что всегда не радует собственника, — сказал Цыганов. — Продолжает повышаться себестоимость продукции за счет роста стоимости корма, затрат на содержание животных, логистику, и это не может постоянно компенсироваться снижением нормы прибыли производителя».

Поэтому, как полагает экономист, повышение стоимости на уровне или немного выше инфляции вполне ожидаемо.

«Но резкое подорожание возможно в случае существенного повышения уровня инфляционных ожиданий или крупной эпизоотии, которая вынужденно сократит производство. Пока же принимаемые меры позволяют рассчитывать на сохранение сложившейся ситуации», — подчеркнул Цыганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее ситуацию на российском рынке молочной продукции оценили как относительно стабильную.

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