Варшава, 1 февраля, 2022, 10:58 — ИА Регнум. В Сети появился новый трейлер экшен-игры Shadow Warrior 3. Его опубликовали на YouTube-канале издательства Devolver Digital.

Скриншот YouTube Shadow Warrior 3

В ролике разработчики впервые называют дату релиза игры — 1 марта 2022 года. Ожидается, что проект будет доступен на PC, PS4 и Xbox One.

Shadow Warrior 3 расскажет о приключениях наёмника Ло Ванга, который пытается поймать древнего дракона и заточить его обратно в темницу. Для достижения своей цели герой будет использовать огнестрельное оружие, мечи и магические боевые искусства.