Киев, , 11:07 — REGNUM Руководящий состав Сил территориальной обороны Украины сформирован по меньшей мере на 70%, этот процесс продолжается. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил в эфире телеканала ICTV.

Алексей Данилов Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, руководство Сил территориальной обороны сформировано на 70−80%. Замглавы минобороны Украины Анна Маляр заявила, что Силы территориальной обороны формируются по плану, штат мирного времени также сформирован на 70%.

Учения этих сил прошли 29 января, они будут повторяться регулярно, добавила Маляр.

Данилов, комментируя ситуацию с безопасностью на Украине, заявил о 120 тыс. российских военных, сосредоточенных вблизи украинской границы. Этого недостаточно для операции, «о которой все говорят», заверил он.

Напомним, 1 января 2022 года украинские Силы территориальной обороны стали отдельным родом войск. Предполагается, что их подразделения сформируют к 15 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, в последнее время на Украине, а также на Западе заявляют о якобы возможном вторжении России на украинскую территорию. Руководство РФ не раз отвергало подобные предположения.

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