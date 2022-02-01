Тбилиси, , 10:57 — REGNUM Правительство Грузии приняло решение закупить в США новою партию ракетных комплексов «Джавелин» (Javelin). Об этом сообщает пресс-служба грузинского президента.

Javelin ПТУР

Сообщается, что о покупке оружия договорились в ходе заседания парламента. Общая стоимость партии, которую планируется закупить, составила $ 26,2 млн.

По данным пресс-службы, часть средств на это выделят в рамках соглашения между правительствами Грузии и США. Также часть денег придётся заплатить из бюджета Грузии.

Решение о поставке «Джавелинов» в Грузию с Госдепе США приняли в 2021 году. Тогда говорилось, что партия будет стоить $30 млн. До этого в Грузию уже поставляли данные ракетные комплексы в 2018 году.