Париж, 1 февраля, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил жителей с наступившим китайским Новым годом. Об этом глава государства написал в своем аккаунте в Twitter.

Дарья Драй ИА REGNUM Символ Нового года — тигр

«Всем нашим соотечественникам, встречающим Новый год по лунному календарю: желаю счастья, здоровья и успехов под знаком водяного тигра», — написал Эммануэль Макрон в Twitter.

https://twitter.com/EmmanuelMacron/status/1488406511357366272

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон примет представителей и защитников восточных христиан, чтобы подтвердить историческую приверженность Франции поддержке меньшинств.