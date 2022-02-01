Набережные Челны, Татарстан, 1 февраля, 2022, 10:56 — ИА Регнум. «Спасение» накоплений обернулось потерями в размере более 5 млн рублей для семьи из города Набережные Челны. По факту мошенничества возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба управления МВД по РТ.

Телефонный мошенник

Лишились денег жители Автограда за десять январских дней. Мошенники представлялись сотрудниками полиции, работниками налоговой инспекции и банка. Злоумышленники называли реальные личные данные служащих ведомств, пользовались подменными номерами, высылали повестки и электронные документы о мнимой материальной компенсации.

Началось все со звонка якобы московского полицейского, который заверил о снятии со счетов 31-летнего жителя Набережных Челнов денег по доверенности некой девушкой. Обеспокоенный мужчина поверил мошеннику и стал следовать его указаниям. Мужчина «поменял» лицевой счет, переводил средства на «безопасные» счета, создавал зеркальные займы, оплачивал налоги, закрывал лимиты по кредитным картам. На совершение всех операций ему пришлось брать кредиты, занимать у родственников и отдать машину под залог. После «спасения» сбережений злоумышленники заявили о необходимости повторить все манипуляции со счетами его родственников. На уловку мошенников попались сестра и отец заявителя.

Получив с семьи более 5 млн рублей, преступники перестали выходить на связь. Пострадавшие решили лично обратиться к стражу правопорядка, который ранее им выслал повестку. Прибыв в ведомство, семья узнала, что попалась на уловки мошенников.

Установлено, что звонки злоумышленники совершали с номеров, зарегистрированных в Набережных Челнах, Казани, Москве и Дагестане.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 68-летней жительнице Казани злоумышленники «пообещали» компенсировать траты за покупку лекарств от коронавируса.

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